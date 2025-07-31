Кубок Ліг

Інтер Маямі – Атлас – 2:1

Голи: Сеговія, 58, Вейгандт, 90+6 – Лосано Сільва, 80,

Сваток допоміг Остіну здобути перемогу у матчі з 6 голами, Інтер Маямі без Мессі не зумів забити: МЛС

В США стартував північноамериканський кубок ліг – щорічне змагання між командами МЛС та мексиканської Ліги MX. Інтер Маямі Ліонеля Мессі розпочав виступи в турнірі з перемоги над Атласом.

Значний внесок у цей успіх зробив аргентинський лідер команди – Ліонель Мессі. Саме після його асисту на Сеговію на 58-й хвилині й почались гольові звершення в матчі. Ліонель прийняв м’яч на лівому фланзі та викотив на Сеговію, якому залишалося лише не схибити по порожніх воротах. Мексиканці відповіли своїм голом на 80-й хвилині: Лосано Сільва скористався розгубленістю в штрафному майданчику Інтера, підхопив м’яч і з близької відстані пробив у ворота.

Втім, на 90+6 хвилині Інтер Маямі вирвав перемогу. Все зробили ексгравці Барселони – Мессі класно обігрався з Суаресом і віддав на Марсело Вейнгандта, якому знову ж таки залишалося просто замкнути в порожні ворота. 2:1 – перемога Інтер Маямі. Зазначимо, що у звітному матчі в складі Інтера дебютував новачок команди – Родріго де Пауль, якого команда Мессі придбала в Атлетіко за 15 млн євро.

Rodrigo De Paul Atlas:



54/58 accurate passes

93% pass accuracy

69 touches

11 passes into the final third

1/1 accurate crosses

4/7 accurate long balls

️ 2 clearances

8 recoveries

3/6 ground duels won

3 fouls won

️ 7.7 match rating



Top player!… pic.twitter.com/HLBN6vQ1nA — Sholy Nation Sports (@Sholynationsp) July 31, 2025

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