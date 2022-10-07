Барселона та Мессі хочуть возз'єднатись – епічний камбек має відбутись 1 липня 2023 року, повідомляє інсайдер Педро Алмейда.

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Зазначається, що ПСЖ має намір продовжити контракт з Лео, проте аргентинець обрав повернення до "блаугранас". Раніше цю інформацію повідомляла аргентинська журналістка Вероніка Брунаті.

Нагадаємо, що у 2021 році аргентинський нападник підписав із парижанами дворічну угоду з можливістю продовження до літа 2024 року. Зарплата Мессі у ПСЖ становить 35 мільйонів євро на рік. Кольори каталонського клубу Лео захищав з 2003 до 2021 року.

До слова, аргентинець у поточному сезоні провів 13 матчів за ПСЖ, в яких відзначився 8 голами та 8 асистами.

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