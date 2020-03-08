Мессі знову обігнав Роналду за кількістю голів у топ-5 чемпіонатах Європи – вражаючі цифри

Мессі та Роналду / фото з відкритих джерел

Боротьба Ліонеля Мессі та Крішітану Роналду в списках бомбардирів продовжується – цього разу аргентинець взяв гору.

Гол Мессі у ворота Реал Сосьєдада став 438-м у найвищих дивізіонах європейських чемпіонатів, інформує Mundo Deportivo.

Переможний гол Мессі у відеоогляді матчу Барселона – Реал Сосьєдад – 1:0

Таким чином, аргентинець випередив одвічного суперника – Кріштіану Роналду, який має 437 забитих м'ячів. Цікаво, що лідер цих перегонів змінюється досить часто: на початку лютого португалець обігнав Мессі. До цього зміна серед найкращих бомбардирів відбувалась у квітні 2019 року.

Нагадаємо, гол Мессі з пенальті дозволив Барселоні відсвяткувати перемогу над Реал Сосьєдадом та повернути лідерство в чемпіонаті Іспанії.

Барселона перемогла Сосьєдад: Брейтвейт – хороший резервіст, проблеми Мессі у новій ролі та неоднозначний арбітраж