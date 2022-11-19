Ліонель Мессі спричинив дивну ситуацію під час останніх днів підготовки збірної Аргентини до Мундіалю.

Вчора капітан "альбіселесте" разом з 6 іншими гравцями не вийшов на відкрите тренування, а сьогодні сам займався окремо від решти команди, інформує Ole.

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Фанати збірної Аргентини вже встигли розхвилюватися за здоров'я своєї головної зірки. Втім, це може бути план Ліонеля Скалоні. Головний тренер навмисно хоче дозувати навантаження, щоб Мессі обійшовся без мікротравм і зайвої втоми.

Наразі не було жодних інших ознак, що форвард ПСЖ пропустить стартовий матч Мундіалю проти Саудівської Аравії (22 листопада, 12:00 за київським часом). Очікується, що Мессі поступово "наздожене" партнерів і буде повністю готовий до виходу на поле.

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