Зірка 15 годин летів з табору збірної Аргентини, і податкові інспектори вирішили допитати нападника прямо в аеропорту. Після цього втомлений Мессі хотів якомога швидше поїхати додому, але біля машини його "обліпили" ще й представники преси зі своїми розпитуваннями, зокрема про провокативні заяви екс-агента Грізманна. Відповідь Ліонеля була доволі різкою.

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"Після 15 годину польоту я зустрічаю представників податкової, це божевілля. Я втомився завжди бути проблемою всього, що відбувається в клубі", – кинув Мессі перед тим, як сів у автомобіль.

Нагадаємо, влітку 33-річний форвард Барселони намагався покинути каталонський клуб, але керівництво "блаугранас" не відпустило аргентинця. Головним претендентом на зіркового нападника називали Манчестер Сіті.

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