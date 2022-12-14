Капітан аргентинців видав вже фірмову лайливу фразу після розгрому Хорватії (3:0) і виходу у фінал ЧС-2022.

Аргентина – Хорватія – 3:0 – відео голів та огляд півфіналу ЧС-2022

"Фінал!!! Ми знайдемо в собі сили для ще одного великого матчу. Велике спасибі всім, хто вірив у цю команду. Аргентино, вперед, чорт забирай!!!" – написав Мессі в Instagram.

Попереду у збірної Арегнтини залишився один крок. Фінал ЧС-2022 відбудеться 18 грудня, а сьогодні у матчі Франція – Марокко визначиться суперник "альбіселесте".

Аргентина знищила Хорватію і вийшла у фінал ЧС-2022 – історичний Мессі кидає виклик Мбаппе, хоча Лео перевершили