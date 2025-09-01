Сіетл Саундерс здобув перемогу над Інтер Маямі (3:0) у фіналі Кубка ліг. Рахунок і огляд матчу – на "Футбол 24".

Кубок Ліг

Сіетл Саундерс – Інтер Маямі – 3:0

Голи: Де Росаріо, 26, Ролдан, 82 (пен.), Ротрок, 89

У ніч на 1 вересня відбувся фінальний матч Кубка ліг, за підсумками якого визначився володар трофея. Ліонель Мессі, який забивав у 33 фіналах поспіль на клубному рівні, цього разу залишився без гола – його Інтер Маямі зазнав нищівної поразки від Сіетла з рахунком 0:3.

Сіетл із перших хвилин діяв агресивно й відкрив рахунок на 26-й хвилині – Осазе Де Росаріо замкнув точний навіс Крістіана Ролдана. До перерви Хесус Феррейра ледь не подвоїв перевагу, пробивши у стійку.

Після відпочинку наставник Інтера Хав’єр Маскерано перейшов на більш атакувальну схему, і вже на старті тайму Мессі змарнував чудовий шанс зрівняти рахунок після передачі Луїса Суареса. Проте авантюрні зміни Маскерано дорого коштували – Сіетл швидко покарав суперника. Спершу Алекс Ролдан реалізував пенальті, а згодом Пол Ротрок оформив третій м’яч у контратаці.

Матч затьмарила бійка після фінального свистка: Суарес схопив гравця Сіетла Одеда Варгаса у захват, після чого обидві лави запасних влаштували сутичку. Уругваєць також був помічений у моменті, коли плюнув у бік одного з асистентів тренера Сіетла. Лише за деякий час конфлікт вдалося зупинити, після чого відбулася церемонія нагородження.

Зазначимо, що тріумф зробив тренера Сіетла Браяна Шмецера першим наставником в історії, який виграв усі головні трофеї північноамериканського футболу.

Tremenda agresión de Busquets. pic.twitter.com/h6m5RFWAPk — Ramón Álvarez de Mon (@Ramon_AlvarezMM) September 1, 2025

Temperatures boiled over and punches were thrown after the final whistle in the Leagues Cup Final between Seattle and Inter Miami



: @MLS pic.twitter.com/vI3Y3qKpEm — FOX Soccer (@FOXSoccer) September 1, 2025

¡Lamentable! Luis Suárez le escupe a un elemento del cuerpo técnico de Seattle Sounders #IntensaRivalidad pic.twitter.com/slrAAOCc4g — TUDN USA (@TUDNUSA) September 1, 2025

