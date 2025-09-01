Мессі зник у фіналі – Сіетл знищив Інтер Маямі та виграв Кубок ліг, Суарес знову в епіцентрі скандалу (ВІДЕО)
Сіетл Саундерс здобув перемогу над Інтер Маямі (3:0) у фіналі Кубка ліг. Рахунок і огляд матчу – на "Футбол 24".
Кубок Ліг
Сіетл Саундерс – Інтер Маямі – 3:0
Голи: Де Росаріо, 26, Ролдан, 82 (пен.), Ротрок, 89
"У першому таймі я відчував страх" – відверте зізнання Мессі після дубля за Інтер Маямі
У ніч на 1 вересня відбувся фінальний матч Кубка ліг, за підсумками якого визначився володар трофея. Ліонель Мессі, який забивав у 33 фіналах поспіль на клубному рівні, цього разу залишився без гола – його Інтер Маямі зазнав нищівної поразки від Сіетла з рахунком 0:3.
Сіетл із перших хвилин діяв агресивно й відкрив рахунок на 26-й хвилині – Осазе Де Росаріо замкнув точний навіс Крістіана Ролдана. До перерви Хесус Феррейра ледь не подвоїв перевагу, пробивши у стійку.
Після відпочинку наставник Інтера Хав’єр Маскерано перейшов на більш атакувальну схему, і вже на старті тайму Мессі змарнував чудовий шанс зрівняти рахунок після передачі Луїса Суареса. Проте авантюрні зміни Маскерано дорого коштували – Сіетл швидко покарав суперника. Спершу Алекс Ролдан реалізував пенальті, а згодом Пол Ротрок оформив третій м’яч у контратаці.
Матч затьмарила бійка після фінального свистка: Суарес схопив гравця Сіетла Одеда Варгаса у захват, після чого обидві лави запасних влаштували сутичку. Уругваєць також був помічений у моменті, коли плюнув у бік одного з асистентів тренера Сіетла. Лише за деякий час конфлікт вдалося зупинити, після чого відбулася церемонія нагородження.
Зазначимо, що тріумф зробив тренера Сіетла Браяна Шмецера першим наставником в історії, який виграв усі головні трофеї північноамериканського футболу.
Дубль Мессі перевернув гру за 11 хвилин: Інтер Маямі у фіналі Кубка ліг попри спротив екс-партнера Маліновського (ВІДЕО)