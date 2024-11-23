Очільники "кулес" готуються відсвяткувати в кінці листопаду 125-річчя клубу. Колишнім зіркам Барселони розіслали запрошення на святковий вечір.

Флік не планує надовго залишатися в Барселоні – німець має поважну причину

Як повідомляє Mundo Deportivo, Лео Мессі не буде присутнім на вечірці. Аргентинець отримав запрошення 15 днів тому, але через певні зобов'язання не зможе відвідати Каталонію. Варто зауважити, що після відходу з Барселони нападник не мав спільних фото з президентом клубу Жоаном Лапортою.

Мессі виступав за Барселону з 2005 по 2021 роки. У складі "кулес" Лео здобув 10 титулів чемпіона Іспанії, тричі вигравав Кубок Іспанії та вісім разів Суперкубок, а також чотири рази ставав переможцем Ліги чемпіонів.

"І тут мені кажуть, що я підпишу контракт з Барселоною": Ямал пригадує купіль із Мессі і його найкращий гол