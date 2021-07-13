"Оновлення контракту Мессі просувається нормально. Всі каталонці, Барселона, і весь футбольний світ щасливі, адже Лео виграв Копа Амеріка. Дуже цікаво бачити, як найкращий футболіст в історії схвильований тим, що виграв такий титул. Мессі вкотре змусив усіх нас плакати від радощів.

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Він дуже щасливий, ми всі щасливі. Я радий за Лео, який зумів виграти Копа Амеріка разом зі своїми товаришами по команді, і що Аргентина знову серед еліти. Я щасливий за сім'ю Мессі, за Аргентину, за Барселону, яку визнають, обожнюють і люблять за зв'язок з Лео", – цитує Лапорту AS.

Нагадаємо, Мессі з 1 липня є вільним агентом, однак Барселона докладає усіх зусиль для підписання нового контракту з легендою.

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