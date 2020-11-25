Хавбек Кевін-Прінс Боатенг зовсім не шкодує про свій короткий період у складі Барселони.

"Ті шість місяців були неймовірними. Спочатку я не повірив, подумав, що мене хоче Еспаньйол, а не та сама Барселона.

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У мене відвисала щелепа від тренувань з Мессі. Я завжди говорив, що Роналду найкращий у світі, але Мессі – це щось інше. Він ненормальний. Тренуючись з ним, я вперше у кар'єрі почувався незручно. Він змушував мене задуматися про завершення кар'єри!" – цитує Боатенга Goal.

Нагадаємо, ганець виступав за Барселону на правах оренди із Сассуоло (січень-червень 2019-го), проте провів лише 4 матчі (303 хвилини). У складі "блаугранас" Кевін-Прінс став чемпіоном Іспанії.

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