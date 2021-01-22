Форвард Барселони Ліонель Мессі не зможе допомогти своїй команді у матчі 20-го туру Ла Ліги проти Ельче.

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Королівська іспанська футбольна федерація відхилила апеляцію каталонців щодо двоматчевої дискваліфікації аргентинця, повідомляє видання Mundo Deportivo. Таким чином, Мессі пропустить черговий поєдинок чемпіонату Іспанії. Першу зустріч аргентинець вже "відсидів" – він не брав участь у матчу 1/16 Кубка Іспанії проти Корнельї.

Нагадаємо, Ліонель був вилучений у фінальному матчі Суперкубка Іспанії проти Атлетіка (2:3) – він отримав червону картку після того, як вдарив форварда Асьєра Вільялібре ззаду по голові. До слова, вилучення стало для аргентинця першим у футболці Барселони.

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