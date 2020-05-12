Мессі змінив імідж після виходу з карантину – фото з тренування Барселони

Нападник Барселони Ліонель Мессі вирішив поекспериментувати зі своєю зовнішністю.

Гравці Барселони відновили індивідуальні тренування на клубній базі каталонців, готуючись до рестарту сезону в чемпіонаті Іспанії.

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Під час чергового заняття фотокамери зафіксували зміни в зовнішності Ліонеля Мессі. Відразу кидається у очі відсутність бороди, яка за останні роки вже стала звичною на обличчі. Цікаво, що на перших тренуваннях після карантину Лео ще був із бородою.

До слова, сезон 2019/20 у Прімері перервали в середині березня. Рестарт першості орієнтовно відбудеться 12 червня. Наразі турнірну таблицю очолює Барселона, яка випереджає Реал на два очки.

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