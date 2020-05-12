toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Іспанія
КОРОНАВІРУС ДИНАМО ШАХТАР НІМЕЧЧИНА

Мессі змінив імідж після виходу з карантину – фото з тренування Барселони

21:23 1678 Читать на русском
Мессі змінив імідж після виходу з карантину – фото з тренування Барселони
Ліонель Мессі / фото із соцмереж

Нападник Барселони Ліонель Мессі вирішив поекспериментувати зі своєю зовнішністю.

Гравці Барселони відновили індивідуальні тренування на клубній базі каталонців, готуючись до рестарту сезону в чемпіонаті Іспанії.

Новачок Барселони інфікований коронавірусом – він опинився в клубі дещо випадково

Під час чергового заняття фотокамери зафіксували зміни в зовнішності Ліонеля Мессі. Відразу кидається у очі відсутність бороди, яка за останні роки вже стала звичною на обличчі. Цікаво, що на перших тренуваннях після карантину Лео ще був із бородою.

До слова, сезон 2019/20 у Прімері перервали в середині березня. Рестарт першості орієнтовно відбудеться 12 червня. Наразі турнірну таблицю очолює Барселона, яка випереджає Реал на два очки.

Кінець епохи захмарних зарплат – Лунін, Мессі та інші зірки чемпіонату Іспанії отримали дуже погані новини

blog_ava
Кінець епохи захмарних зарплат – Лунін, Мессі та інші зірки чемпіонату Іспанії отримали дуже погані новини
14:20
6375
Теги
Іспанія Ліонель Мессі Ліонель Мессі Барселона Барселона
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Ковалець став головним тренером Чорноморця, – ЗМІ
    Перша ліга — 18:421827 Ковалець став головним тренером Чорноморця, – ЗМІ
1
дн
:
0
год
:
35
хв
Алавес
23:55
Хетафе
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук