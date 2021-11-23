"Аргентина виступила неймовірно. Я зміг досягнути важливої цілі – здобути Кубок Америки. А тепер ми ще й чудово виконали поставлене завдання – пройшли на чемпіонат світу.

ЧС-2022: список учасників фінальної частини

Перемога в Кубку Америки дуже допоможе на ЧС, адже команда працює впевненіше. Ми знаємо, що перед нами ще довгий шлях, щоб стати одними із претендентів на тріумф. Та ми спробуємо зіграти якнайкраще, так, як це робимо у кожному матчі.

Гра збірної Іспанії? Стежив за їхніми матчами, коли міг. Там помітний слід руки Луїса Енріке. Хто б не грав, є чіткі ідеї, всі працюють командно. Це дуже хороший колектив, що Іспанія й показала в кваліфікації на Мундіаль ("Фурія Роха" теж здобула пряму путівку – прим.).

Фінал ЧС Іспанія – Аргентина? Я б хотів. Як з Іспанією, так і з будь-якою іншою збірною. Хочу опинитись у цьому фіналі і досягнути нової цілі. Ілюзія та мрії завжди поруч", – цитує Мессі Marca.

Нагадаємо, Мундіаль у Катарі розпочнеться 21 листопада 2022 року і триватиме до 18 грудня. Турнір вперше в історії відбудеться не влітку.

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