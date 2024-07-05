Ліонель Мессі прокоментував свою панєнку у післяматчевій серії пенальті чвертьфіналу Копа Амеріка проти Еквадору. Це ледь не коштувало Аргентині вильоту з турніру.

"Я не відчував дискомфорту, але був певний психологічний страх. Я намагався позбутися дискомфорту, болю, тренуючись поступово. Я мав невеликий страх, але зрештою відчув себе краще і зміг грати.

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Мене переконали виконати пенальті саме панєнкою. Я говорив про це з нашими воротарями – Дібу, Руллі... Я не тренувався, але розмовляв із ними. Я вже робив кілька таких ударів, і воротар летів у бік. Фактично воротар Еквадора також полетів у бік. Я торкнувся м'яча, а він полетів вище. Я був дуже злий.

Дібу Мартінес у такі моменти завжди поряд і стає великим. У нас було багато віри в пенальті. Дібу перед грою навіть жартував із нами, щоб ми були спокійні, якщо будуть пенальті. Він завжди зберігає холодну голову", – наводить слова Мессі Marca.

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