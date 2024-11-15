Ліонель Мессі навіть після всіх своїх титулів і досягнень болісно сприймає будь-яку невдачу збірної Аргентини.

Чинні чемпіони світу сенсаційно поступились Парагваю у відборі на наступний Мундіаль. Рефері Андерсон Даронко упродовж матчу ухвалив кілька неоднозначних рішень проти аргентинців, що дуже не сподобалось Мессі.

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Після фінального свистка 37-річний капітан "альбіселестес" понад хвилину переслідував бригаду суддів. Мессі прямо в обличчя говорив Даронко все, що про нього думає, хоча цей арбітр виділяється своїми потужними габаритами (188 см, понад 90 кг). У мережі припускають, що бразилець міг помилятися не просто так і навмисно "топив" одвічних суперників – аргентинців.

У будь-якому разі Мессі і компанія залишаються лідерами південноамериканського відбору на ЧС-2026. Наступний матч Аргентина проведе 20 листопада, приймаючи Перу.

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