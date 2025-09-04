Флоридці зазнали принизливої поразки 0:3 і залишилися без трофея. У першому таймі сталася сутичка – Мессі та де Пауль накинулися на свого земляка Педро де ла Вегу. Колишній форвард низки клубів МЛС Алан Гордон розкрив, що саме Лео сказав 24-річному вінгеру.

Мессі зник у фіналі – Сіетл знищив Інтер Маямі та виграв Кубок ліг, Суарес і Бускетс влаштували бійку (ВІДЕО)

"Пам'ятаєте цю сутичку в грі?. Мессі сказав йому прямо в обличчя: "Ти ніколи не гратимеш за національну збірну, поки я там". Він фактично вигнав його з поля. Це точно було, мені повідомили надійні джерела. Мені це огидно", – заявив Гордон у подкасті Major League Journeymen.

Де ла Вегу визнали MVP фіналу, а сам він дипломатично прокоментував конфлікт із зірками: "Мессі та Де Поль? Вони найкращі, чемпіони світу і вони мої кумири. Сутичка була просто частиною гри. Я намагався залишатися зосередженим і не сприймати це особисто. Зіткнення з ними як аргентинцями несло в собі додатковий тиск".

El cruce de Lionel Messi con De la Vega. ?pic.twitter.com/ce3EqWUGO2 — Sudanalytics (@sudanalytics_) September 1, 2025

