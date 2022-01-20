Головний тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно може розраховувати на свою головну зірку.

Нападник ПСЖ Ліонель Мессі повинен зіграти у матчі 22-го туру Ліги 1 проти Реймса, повідомляє L'Équipe.

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34-річний аргентинець вже почувається добре та тренується у загальній групі. Нагадаємо, Ліонель близько двох тижнів провів на самоізоляції через позитивний тест на COVID-19.

У нинішньому сезоні Мессі провів 16 матчів, в яких відзначився 6-ма голами та 5-ма асистами. Нагадаємо, поєдинок ПСЖ – Реймс відбудеться 23 січня, початок о 21:45.

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