Мессі зіграє проти Реймса – форвард ПСЖ ще не з'являвся на полі у 2022-му
Головний тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно може розраховувати на свою головну зірку.
Нападник ПСЖ Ліонель Мессі повинен зіграти у матчі 22-го туру Ліги 1 проти Реймса, повідомляє L'Équipe.
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34-річний аргентинець вже почувається добре та тренується у загальній групі. Нагадаємо, Ліонель близько двох тижнів провів на самоізоляції через позитивний тест на COVID-19.
У нинішньому сезоні Мессі провів 16 матчів, в яких відзначився 6-ма голами та 5-ма асистами. Нагадаємо, поєдинок ПСЖ – Реймс відбудеться 23 січня, початок о 21:45.
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