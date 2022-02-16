"Мессі жодного разу нікого не обіграв": Капелло – про сум аргентинця і головних героїв ПСЖ у матчі з Реалом
20:08 - Читать на русском
Легендарний тренер Фабіо Капелло виділив ключових персон у першому поєдинку 1/8 ЛЧ між ПСЖ і Реалом (1:0).
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"Верратті був би найкращим гравцем матчу, якби не Мбаппе. Кіліан був абсолютним MVP, а Марко показав чудову гру, домінуючи у півзахисті.
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Неможливо уявити, що Мессі все розгубив за 6 місяців. Втім, він жодного разу нікого не обіграв за матч. Як на мене, Ліонелю тут сумно", – наводить слова Капелло Football Italia.
Нагадаємо, Мессі не реалізував пенальті, а Мбаппе на останніх хвилинах забив єдиний гол, який дав ПСЖ перевагу перед виїздом в Мадрид.
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