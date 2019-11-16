Мессі завжди намагається впливати на рішення арбітрів, – Тьягу Сілва

Захисник збірної Бразилії Тьягу Сілва поскаржився на поведінку Ліонеля Мессі у вчорашньому товариському матчі, який завершився мінімально перемогою Аргентини.

"Мессі говорив з рефері і сміявся разом з ним. На час матчу суддя повинен відкласти своє захоплення футболістом.

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Мессі завжди намагається змусити рефері свистіти на його користь. Він завжди так робить. Ми говорили з деякими гравцями, які грають в Іспанії, і там відбувається те ж саме. Він намагається контролювати гру і впливати на рішення арбітра.

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У Лізі чемпіонів у нього немає такої можливості, тому що там судді жорсткіші. Ви не бачите Мессі, який постійно намагається вплинути на рішення в суперечливих епізодах. У будь-якому випадку, є судді, які через своє захоплення ним приймають рішення на його користь. Оскільки у нас не було Неймара, ми опинилися в невигідному становищі", – цитує Сілву Mundo Deportivo.

Нагадаємо, збірна Аргентини оібграла Бразилію завдяки голу Мессі – капітан "альбіселесте" не зумів реалізувати пенальті, але був першим на добиванні.

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