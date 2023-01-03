Ввечері 2 січня Ліонель Мессі з сім'єю приватним літаком вилетів із рідного Росаріо у Париж, щоб приєднатися до команди. Відпустка чемпіона світу-2022 після тріумфального для Аргентини Мундіалю в Катарі підійшла до завершення. Вже сьогодні, 3 січня, форвард проведе перше тренування з партнерами по ПСЖ, повідомляє Infobae.

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Очікується, що повернення Мессі до стартового складу відбудеться 11 січня. Саме тоді команда Крістофа Гальтьє зіграє проти Анже у 18-му турі чемпіонату Франції.

Таким чином, 35-річний Лео загалом пропустить 3 матчі ПСЖ. Без нього команда перемогла Страсбур (2:1), програла Лансу (1:3) і зіграє з Шатору в 1/32 фіналу Кубка Франції.

У сезоні 2022/23 в активі Ліонеля Мессі 19 матчів за ПСЖ, в яких аргентинський нападник забив 12 голів та віддав 14 асистів. Команда Крістофа Гальтьє очолює турнірну таблицю Ліги 1, випереджаючи Ланс на 4 очки.

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