Ліонель Мессі може пропустити матч проти збірної Ямайки через застуду.

Форвард ПСЖ та збірної Аргентини Ліонель Мессі застудився і може пропустити товариський матч проти збірної Ямайки. Про це повідомляє TyC Sports.

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Матч між збірними Аргентини та Ямайки відбудеться у ніч із вівторка на середу у Гаррісоні (Нью-Джерсі, США).

Згідно з джерелом, якщо Мессі все ж таки не зможе вийти на поле, головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні надасть шанс проявити себе у стартовому складі форвардові Манчестер Сіті Хуліану Альваресу.

Видання зазначає, що в цьому матчі Скалоні має намір ротувати склад своєї команди порівняно з останнім матчем проти збірної Гондураса.

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