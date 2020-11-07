"Люди забувають, що минулого місяця Мессі грав у Еквадорі, а потім у Болівії. У Болівії навіть гуляти не можна. Європеєць там знепритомніє через кисневе голодування. Люди забувають, що ми не машини. Я розумію, що ЗМІ потрібно продавати свої історії, але не треба чіпати цього хлопця. Жарти в сторону. Я грав з Лео, це не той хлопець, якого потрібно атакувати.

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Куди повинен перейти Мессі, якщо йому не подобається в Барселоні? Мені все одно. Мессі заслуговує щастя, він стільки радості доставив людям. Ми платимо за перегляд футболу через Лео. Я сподіваюся, що він продовжить грати, щоб мої очі могли спостерігати за його прекрасним футболом, який зігріває моє серце", – поділився Анрі у коментарі CBS Sports.

Нагадаємо, Анрі виступав у складі Барселони з 2007 по 2010 роки, після чого перебрався до Ред Булл Нью-Йорк.

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