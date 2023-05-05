Аргентинця відсторонили від команди на 2 тижні через його поїздку в Саудівську Аравію, де у нього були власні справи. Мессі має особистий спонсорський контракт з аравійцями.

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Схоже, Лео визнав свою провину, оскільки у своїх соцмережах опублікував відео з вибаченнями. "Я думав, що у нас, як завжди, буде вихідний після матчу. Я організував цю поїздку і не міг її скасувати, адже вже скасовував її раніше. Я прошу вибачення у своїх одноклубників і чекаю, що клуб хоче робити у цій ситуації", – сказав Мессі.

До слова, після цього скандалу ПСЖ вирішив припинити спроби домовитися з аргентинцем про новий контракт. Чинна угода Лео з паризьким клубом розрахована до кінця нинішнього сезону.

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