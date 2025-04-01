Нападник Ліонель Мессі не зможе розраховувати на захист свого охоронця під час матчів.

Яссін Чеуко, який охороняє форварда Інтер Маямі і збірної Аргентини, неодноразово вибігав на поле, перехоплював або відтягував уболівальників, які хотіли обійнятися з Мессі чи взяти в нього автограф. Як повідомляє Marca, більше охоронець не зможе перебувати на полі.

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"Мені більше не дозволяють вибігати на поле у США. Я працював сім років у Європі – під час матчів у Лізі 1 і Лізі чемпіонів. І тільки шестеро людей вийшли на поле.

Я приїхав у США, і за 20 місяців, що я перебуваю тут, на поле вийшли 16 осіб – із цим тут є величезна проблема. Проблема не в мені, дозвольте допомагати Мессі.

Подобаються МЛС і КОНКАКАФ, але ми повинні працювати разом. Я не кращий за всіх, але у мене є досвід, отриманий в Європі. Що ж, гаразд, я розумію це рішення", – цитує видання Чеуко.

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