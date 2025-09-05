"Як я вже казав раніше, я не думаю, що гратиму ще один чемпіонат світу. У моєму віці логічно думати, що я можу й не потрапити.

День за днем я намагаюся почуватися добре і, перш за все, бути чесним із собою. Коли мені добре – я насолоджуюся. Але коли ні – чесно кажучи, не отримую задоволення. І якщо це так, я краще не буду там. Подивимось. Я ще не прийняв рішення щодо чемпіонату світу. Матч за матчем я дограю сезон, потім буде передсезонка, і за пів року побачимо, як почуватимуся. Сподіваюся, що зможу добре завершити цей сезон в МЛС, провести якісну підготовку у 2026-му і тоді ухвалю рішення", – цитує Мессі GOAL.

Також Мессі поділився враженнями від емоційного прощання з аргентинськими вболівальниками: "Мати змогу завершити тут саме так – це те, про що я завжди мріяв, завершити з моїми людьми. Багато років я відчував любов Барселони, і моя мрія була відчути те саме у своїй країні. Багато що говорили роками, але я збережу хороші моменти, які ми пережили з командою, що намагалася, але не могла виграти все, доки це зрештою не сталося для мене та кількох гравців мого покоління. Усе, що ми пережили, було прекрасним".

Нагадаємо, що Мессі відзначився дублем проти Венесуели (3:0) у прощальному матчі перед аргентинськими вболівальниками у кваліфікації до чемпіонату світу-2026.

