"Мессі сказав, що залишиться ще на рік, але якщо ми будемо грати добре і ми виграємо титули, тоді хто знає, чи передумає він. Якщо ми досягнемо успіху, матимемо набагато кращі шанси.

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Для Лео Луїс Суарес схожий на брата, вони були разом цілими днями. Йому було боляче бачити, як Луїс пішов, коли він цього не хотів. Я сподіваюся, що з часом він почуватиметься краще, і ми зможемо розраховувати на те, що Лео виграє титули.

Врешті-решт це все одно, що коли ви розлучаєтеся зі своєю дружиною чи найкращим другом, це складні процеси. Зараз ми зробимо все, щоб Мессі відчував любов у клубі", – наводить слова Роберто Mundo Deportivo з посиланням на газету Ara.

Нагадаємо, Суарес, незважаючи на своє бажання залишитись, був змушений покинути Барселону і напередодні став гравцем мадридського Атлетіко. Екс-партнер уругвайця Ліонель Мессі у одній з соцмереж висловився на підтримку Луїса, звинувативши керівництво "блаугранас" у неповазі до своїх гравців. Цей пост згодом мало не переріс у флеш-моб – багато футболістів (Неймар, Дані Алвес, Ахмед Мідо) виступили на захист екс-форварда Барселони.

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