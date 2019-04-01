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Мессі залишилось 50 голів, щоб повторити космічний рекорд Пеле

17:39 640 Читать на русском
Мессі залишилось 50 голів, щоб повторити космічний рекорд Пеле
Ліонель Мессі та Пеле / Фото GiveMeSport

Форвард Барселони Ліонель Мессі стоїть на порозі історичного досягнення.

Мессі забив 593 голи за всю свою історію виступів за Барселону, повідомляє mundodeportivo.

Таким чином 31-річному аргентинцю залишилось відзначитись забитими м'ячами ще 50 разів, щоб зрівнятися з Пеле. Нагадаємо, легенда бразильського футболу за свою кар'єру забив 643 голи у футболці Сантоса.

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Аналізуючи результативність Ліонеля, фантастичний рекорд Пеле може бути перевершений ще цього року.

Мессі – п'ятиразовий володар "Золотого м'яча". Разом із Барселоною він 8 разів ставав чемпіоном Іспанії, 5 разів – володарем Кубка Іспанії та 4 рази – переможцем Ліги чемпіонів.

В поточному сезоні Прімери Мессі провів 27 матчів, в яких відзначився 31-м голом та 14-ма асистами.

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Теги
Іспанія Рекорди Пеле Голи Мессі Ліонель Мессі Ліонель Мессі Барселона Барселона Сантос Сантос
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