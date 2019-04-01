Мессі залишилось 50 голів, щоб повторити космічний рекорд Пеле

Форвард Барселони Ліонель Мессі стоїть на порозі історичного досягнення.

Мессі забив 593 голи за всю свою історію виступів за Барселону, повідомляє mundodeportivo.

Таким чином 31-річному аргентинцю залишилось відзначитись забитими м'ячами ще 50 разів, щоб зрівнятися з Пеле. Нагадаємо, легенда бразильського футболу за свою кар'єру забив 643 голи у футболці Сантоса.

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Аналізуючи результативність Ліонеля, фантастичний рекорд Пеле може бути перевершений ще цього року.

Мессі – п'ятиразовий володар "Золотого м'яча". Разом із Барселоною він 8 разів ставав чемпіоном Іспанії, 5 разів – володарем Кубка Іспанії та 4 рази – переможцем Ліги чемпіонів.

В поточному сезоні Прімери Мессі провів 27 матчів, в яких відзначився 31-м голом та 14-ма асистами.

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