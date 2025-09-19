Ліонеля Мессі закликають повторити шлях Девіда Бекхема і після завершення кар’єри стати власником клубу МЛС. Як інформує Goal, американська ліга прагне, аби восьмиразовий володар "Золотого м’яча" залишався частиною бренду ліги ще багато років. У пресі навіть з’являлася інформація, що аргентинець може продовжити контракт з Інтером Маямі до 2028 року – тоді йому вже буде за 40.

Мессі остаточно ухвалив рішення щодо нового контракту з Інтером Маямі

Нині Мессі має 10% акцій клубу із Флориди, однак його майбутнє після завершення кар’єри поки не визначене. Колишній голкіпер збірної США Бред Фрідель у коментарі для джерела наголосив, що МЛС не може дозволити собі втратити такого гравця.

"Я сподіваюся з точки зору МЛС і футболу в Америці, що він залишиться. Думаю, його відхід став би великим ударом для ліги, великим ударом для розвитку МЛС перед домашнім чемпіонатом світу. У його показниках – голах та асистах – все видно, він неймовірно професійний. Це був би серйозний удар, якби він не підписав новий контракт", – сказав Фрідель.

Він також підкреслив роль Мессі для медійності: "Те, що змушує будь-яку професійну лігу працювати, – це угоди з телебаченням. Коли у тебе є такий гравець, як Ліонель Мессі, це дуже допомагає. Хотілося б, щоб він після завершення кар’єри залишився в МЛС у ролі власника чи щось на кшталт цього, щоб і надалі розвивати бренд".

Сам Мессі та його родина почуваються комфортно у Флориді. З 2023 року він мешкає у США, а нова угода з Інтером Маямі має допомогти йому підійти в оптимальній формі до чемпіонату світу-2026, де Аргентина захищатиме титул.

