Авторитетний сайт Goal оприлюднив рейтинг найкращих футболістів світу за підсумками 2020 року.

Ресурс обрав по 25 найкращих представників чоловічого та жіночого футболу. Повний список можна знайти на Goal.

Польща – Україна: Лєвандовскі пропустить поєдинок проти команди Шевченка

Перемогу у чоловічій номінації здобув форвард Баварії Роберт Лєвандовскі. Трійку замкнули Кевін де Брюйне (Ман Сіті) та Ліонель Мессі (Барселона). Кріштіану Роналду (Ювентус) опинився лише на п'ятій сходинці, поступившись Неймару (ПСЖ). Серед жінок найкращою обрали данську нападницю Перніл Хардер, яка влітку перейшла з Вольфсбурга в Челсі.

Нагадаємо, цьогоріч видання France Football відмовилося від вручення найпрестижнішої індивідуальної нагороди – "Золотого м'яча".

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