Мессі забив розкішний дебютний гол за ПСЖ
28 вересня 23:44 - Читать на русском
Нападник Ліонель Мессі відкрив лік своїм голам у складі французького гранда.
завершено
Історична подія трапилася у матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.
ПСЖ здобув перемогу над Манчестер Сіті й очолив групу А – Мессі забив дебютний гол за парижан
Ліонель Мессі вийшов у стартовому складі й наприкінці зустрічі зробив рахунок 2:0 на користь ПСЖ. Аргентинець сам протягнув м'яч через півполя, на лінії штрафного обігрався з Мбаппе і класним ударом змусив капітулювати Едерсона.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter