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Мессі забив елегантний гол на тренуванні Барселони

18:24 187 Читать на русском
Мессі забив елегантний гол на тренуванні Барселони
Ліонель Мессі / фото із соцмереж

Нападник Барселони Ліонель Мессі вкотре довів, що вміє забивати красиві голи.

Сьогодні футболісти Барселони провели відкрите тренування, на якому Мессі вдалося відзначитись голом після передачі голкіпера. Аргентинець в один дотик відправив м'яч прямісінько у дальну дев'ятку воріт.

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Каталонці готуються до матчу 18-го туру чемпіонату Іспанії проти Хетафе. Гра відбудеться 6 січня о 21:45.

Теги
Відеоновини Ліонель Мессі Ліонель Мессі Барселона Барселона Іспанія
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