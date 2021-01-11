Авторитетне видання ESPN солідно попрацювало зі статистикою та створило своєрідний топ гравців, які відзначились найбільшою кількістю обігрувань в Прімері.

За підрахунками ESPN, лідер Барселони Ліонель Мессі за період з 2010 по 2021 рік зробив найбільшу кількість обігрувань серед усіх представників Ла Ліги – 1617.

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Аргентинець випередив найближчих опонентів на понад тисячу вдалих рухів. У топ-3 потрапили форвард Атлетіко Ікер Муньяїн (607) та хавбек Реала Іско (527).

Цікаво, що в опублікований топ-9 не потрапив екс-зірка "вершкових" Кріштіану Роналду, який до 2018-го грав за мадридців.

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