Мессі з Надалем, Модріч на весіллі, а Роналду в Китаї: як зіркові футболісти проводять відпустку

Мессі в компанії Надаля на Ібіці

Ми знаємо, що ви робили минулого літа. "Футбол 24" демонструє відпочинок знаменитих футболістів.

Екс-наставник Реала Зінедін Зідан відпочиває від тренерської діяльності на батьківщині. Свій вільний час він проводить з синами, граючи у футбол. Без м'яча – просто ніяк.

Твіттеріада. Як Шева відпочиває на Барбадосі, або "Віагра" для легендарного форварда Динамо

Карім Бензема виявився не менш палким прихильником суперкарів, ніж його екс-партнер по мадридському Реалу Кріштіану Роналду. Ось так француз шикує в Маямі.

Месут Озіл, якого в Німеччині називають ледь не головним винуватцем провалу Бундестім на ЧС-2018, "піжониться" поруч з футболістами-початківцями.

Марко Асенсіо готується до нового сезону на пляжах Лос-Анджелеса.

А ось Давід Де Хеа намагається забути про свої фейли на чемпіонаті світу в Діснейленді.

Натомість Серхіо Рамос "тусується" на Ібіці в компанії зірки НБА Джеймса Хардена.

На Середземному морі вже традиційно відпочиває і головна зірка Барселони Лео Мессі. Аргентинець відновлюється після жахливого Мундіалю в компанії легенди світового тенісу та затятого фана Реала Рафи Надаля.

А Кріштіану Роналду тимчасом просуває власну марку в Китаї, встигаючи проводити майстер-класи для юних футболістів.

Вілліан чекає на свій трансфер у Барселону в компанії дружини та дітей. Яхта – ідеальне місце для бразильця.

Луїс Суарес повністю присвятив себе сім'ї. Форвард Барси та його дружина очікують народження третьої дитини.

Серхіо Рамос також "запалює" на Ібіці. А де ще б він зустрів знаменитого французького діджея Давіда Гету?

Кіліан Мбаппе, який зовсім недавно здобув титул чемпіона світу, розпочав свої канікули з походу до перукаря.

А володар "Золотого м'яча" ЧС-2018 Лука Модріч побував на весіллі свого друга Ведрана Чорлуки.

Один з лідерів Атлетіко Сауль Ньїгес виявився прихильником серфінгу.

Коке обрав екзотику, відправившись у Танзанію на Сафарі разом зі своєю другою половинкою.

Андрес Іньєста, який зовсім скоро дебютує за японський Віссел Кобе, останні дні відпустки провів в компанії чарівної дружини Анни Ортіс.

Ну а Неймар, який болісно переживає фіаско на ЧС-2018, відвідав день народження свого друга Нене. Цікаво, а де Бруна?