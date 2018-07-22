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Мессі з Надалем, Модріч на весіллі, а Роналду в Китаї: як зіркові футболісти проводять відпустку

14:58 60
Мессі з Надалем, Модріч на весіллі, а Роналду в Китаї: як зіркові футболісти проводять відпустку
Мессі в компанії Надаля на Ібіці

Ми знаємо, що ви робили минулого літа. "Футбол 24" демонструє відпочинок знаменитих футболістів.

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Твіттеріада. Як Шева відпочиває на Барбадосі, або "Віагра" для легендарного форварда Динамо

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Натомість Серхіо Рамос "тусується" на Ібіці в компанії зірки НБА Джеймса Хардена.

На Середземному морі вже традиційно відпочиває і головна зірка Барселони Лео Мессі. Аргентинець відновлюється після жахливого Мундіалю в компанії легенди світового тенісу та затятого фана Реала Рафи Надаля.

А Кріштіану Роналду тимчасом просуває власну марку в Китаї, встигаючи проводити майстер-класи для юних футболістів.

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Луїс Суарес повністю присвятив себе сім'ї. Форвард Барси та його дружина очікують народження третьої дитини.

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Коке обрав екзотику, відправившись у Танзанію на Сафарі разом зі своєю другою половинкою.

Андрес Іньєста, який зовсім скоро дебютує за японський Віссел Кобе, останні дні відпустки провів в компанії чарівної дружини Анни Ортіс.

Ну а Неймар, який болісно переживає фіаско на ЧС-2018, відвідав день народження свого друга Нене. Цікаво, а де Бруна?

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