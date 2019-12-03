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ЗОЛОТИЙ М'ЯЧ ЛІОНЕЛЬ МЕССІ ТАЙСОН

Мессі: Я розумію, що мій вік поступово наближає мене до завершення кар'єри

09:39 1310 Читать на русском
Мессі: Я розумію, що мій вік поступово наближає мене до завершення кар'єри
Ліонель Мессі / фото із соцмереж

Форвард Барселони Ліонель Мессі після того, як вшосте став володарем "Золотого м'яча", розповів, що поступово готується до завершення кар'єри.

"Я пам'ятаю свій перший "Золотий м'яч". Тоді я приїхав в Париж у 22 роки зі своїми братами. Через 10 років я знову тут – зі своєю дружиною і дітьми, братом і племінником.

Мессі – володар "Золотого м'яча-2019"

Моя дружина свого часу сказала, щоб я ніколи не переставав мріяти, продовжував зростати і розвиватися. Найголовніше, щоб я продовжував щодня насолоджуватися футболом. Слава Богу, що я можу робити те, що люблю. Бог хоче, щоб я продовжував насолоджуватися цією грою.

Я розумію, що мій вік поступово наближає мене до завершення кар'єри. У мене залишилося ще кілька років. Однак, зараз час летить максимально швидко. Я сподіваюся продовжувати насолоджуватися футболом, своєю сім'єю, суперниками і своїм життям", – цитує аргентинця Marca.

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Іспанія Золотий м'яч Ліонель Мессі Ліонель Мессі
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