Збірна Аргентини проведе зустріч у відборі до ЧС-2026 на одному з найвищих стадіонів світу.

"Альбіселесте" вирушили до Болівії, де зустрінуться з місцевою національною збірною. Матч відбудеться на стадіоні Ернандо Сілес у Ла-Пасі.

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Ліонель Мессі та його партнери по команді отримали персональні кисневі балончики. Це допоможе гравцям впоратися з величезною висотою, на якій їм доведеться грати. Стадіон Ернандо Сілес розташований на висоті 3637 метрів над рівнем моря.

Болівійська арена деякий час не могла приймати матчі через заборону ФІФА, оскільки організація мала побоювання щодо адаптації футболістів. Втім, стадіон отримав дозвіл на проведення зустрічі з Аргентиною.

Нагадаємо, що "альбіселесте" стартували у кваліфікації до ЧС-2026 з перемоги над Еквадором. Єдиний гол у зустрічі забив Ліонель Мессі.

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