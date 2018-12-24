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Мессі взяв участь майже у половині голів Барселони у 2018 році

21:41 0 Читать на русском
Мессі взяв участь майже у половині голів Барселони у 2018 році
Ліонель Мессі / reuters

Нападник Барселони Ліонель Мессі відіграє надважливу роль у атакувальній грі команди.

Аргентинський нападник взяв участь у 47,6% усіх голів Барселони у 2018 році в усіх турнірах, повідомляє статистичний портал OptaJose.

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Барселона у поточному календарному році забила 140 голів в усіх турнірах. З них Мессі забив 43 голи, а також віддав 27 гольових передач у складі "блаугранас".

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До слова, наразі Барселона очолює турнірну таблицю чемпіонату Іспанії, маючи у своєму активі 37 очок, завдяки чому на 3 пункти випереджає Атлетіко, яке йде другим.

Теги
Іспанія Ліонель Мессі Ліонель Мессі Барселона Барселона
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