Мессі взяв участь майже у половині голів Барселони у 2018 році

Нападник Барселони Ліонель Мессі відіграє надважливу роль у атакувальній грі команди.

Аргентинський нападник взяв участь у 47,6% усіх голів Барселони у 2018 році в усіх турнірах, повідомляє статистичний портал OptaJose.

Барселона у поточному календарному році забила 140 голів в усіх турнірах. З них Мессі забив 43 голи, а також віддав 27 гольових передач у складі "блаугранас".

Мессі встановив черговий рекорд за забитими голами

До слова, наразі Барселона очолює турнірну таблицю чемпіонату Іспанії, маючи у своєму активі 37 очок, завдяки чому на 3 пункти випереджає Атлетіко, яке йде другим.

