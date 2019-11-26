Мессі вже знає, що виграв "Золотий м'яч"-2019, – авторитетний журналіст

Журналіст провідного іспанського видання Mundo Deportivo Франсеск Агілар запевнив, що за тиждень Мессі здобуде свій шостий "Золотий м'яч".

"Підтверджено: Ліонель Мессі підніме свій шостий "Золотий м'яч" наступного понеділка.

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Вчора це підтвердили Паскаль Ферре та Тьєррі Маршан, спеціальні посли і впливові представники France Football. Вони справді прилітали до Барселони, попри те, що обоє спростовували чутки про цю зустріч", – написав Агілар у своєму Twitter.

Нагадаємо, офіційна церемонія вручення "Золотого м'яча"-2019 відбудеться 2-го грудня у Парижі. У вересні Мессі вже отримав нагороду найкращого гравця року за версією ФІФА, випередивши Вірджила ван Дейка (Ліверпуль) і Кріштіану Роналду (Ювентус).

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