Чемпіон світу прагне повісити бутси на цвях у рідному Ньюеллс Олд Бойз, стверджує El Nacional.

Мессі назвав клуб мрії, в якому хоче пограти після Інтера Маямі

Контракт Мессі з Інтером Маямі розрахований до кінця 2025 року. Аргентинець готовий відпрацювати його повністю, але завершувати з футболом буде вдома. Лео ще 13-річною дитиною перейшов з Ньюеллс Олд Бойз у Барселону і всю клубну кар'єру грав за межами батьківщини. Мессі прагне заповнити цей пробіл, хоча йому буде вже 38 років на момент закінчення контракту з Інтером.

Додамо, що зірковий ветеран дуже потужно розпочав у Маямі (11 голів+5 асистів у 12 матчах), але зазнав травми.

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