Нападник Ліонель Мессі досі не підписав контракт з клубом, через що несе серйозні фінансові збитки.

Статус вільного агента завдає збитків Мессі у розмірі 100 тисяч євро за кожен день, який Лео перебуває без клубу, повідомляє L'Equipe.

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Зазначається, що Ліонель заробляв близько 139 млн євро за контрактом з Барселоною без урахування податків (близько 75 млн на рік після виплати податків). Якби Мессі погодився на новий контракт із каталонцями, то отримував би по 100 тисяч євро за кожен день у складі "блаугранас". Цікаво, що жоден зі спонсорів Ліонеля не припинив з ним співпрацю через невизначеність з майбутнім.

Нагадаємо, контракт аргентинця з Барселоною добіг кінця 30 червня, тож Мессі наразі перебуває у статусі вільного агента. Головною причиною цього є те, що каталонський клуб зіштовхнувся з серйозними фінансовими проблемами.

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