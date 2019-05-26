Мессі встановив унікальний рекорд у Кубку Іспанії

Нападник Барселони Ліонель Мессі став рекордсменом Кубка Іспанії, незважаючи на поразку у фінальному матчі проти Валенсії (1:2).

Аргентинець став автором єдиного гола "синьо-гранатових" у цій зустрічі, відправивши м'яч у сітку воріт суперника на 73-й хвилині.

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31-річний форвард встановив рекорд турніру – нікому раніше не вдавалося забити в шести фіналах Кубка Іспанії. При цьому в одному з них форварду вдалося відзначитися двічі, всього на його рахунку сім м'ячів.

Барселона в сезоні-2018/19 завоювала титул чемпіона Іспанії. У Лізі чемпіонів каталонська команда дісталася до півфіналу, де поступилася Ліверпулю.

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