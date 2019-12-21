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Мессі встановив цікаве досягнення у матчі з Алавесом

19:29 561 Читать на русском
Мессі встановив цікаве досягнення у матчі з Алавесом
Ліонель Мессі / Marca

Форвард Барселони Ліонель Мессі відзначився голом у ворота Алавеса (4:1) в матчі 18-го туру Ла Ліги та встановив чергове бомбардирське досягнення.

14’ Антуан Грізманн
45’ Артуро Відаль
70’ Ліонель Мессі
75’ Луїс Суарес
 
Пере Понс 56’
14’ Антуан Грізманн
45’ Артуро Відаль
56’ Пере Понс
70’ Ліонель Мессі
75’ Луїс Суарес

Гол Ліонеля Мессі у ворота Алавеса став 50-м для аргентинця у 2019 році, повідомляє офіційний твіттер Барселони.

Мессі – гравець року за версією The Guardian, Роналду – поза трійкою найкращих

Таким чином, Мессі забив 50 і більше голів вже у дев'ятому календарному році. Це досягнення підкорилось Ліонелю у 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 та 2019 роках.

До слова, гол Мессі допоміг Барселоні розгромити Алавес (4:1) та піти на новорічну перерву лідером чемпіонату Іспанії.

Барселона у рідних стінах розгромила Алавес – "блаугранас" завершили рік на вершині турнірної таблиці Ла Ліги

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Теги
Іспанія Барселона Барселона Барселона - Алавес Ліонель Мессі Ліонель Мессі
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