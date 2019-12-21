Мессі встановив цікаве досягнення у матчі з Алавесом

Форвард Барселони Ліонель Мессі відзначився голом у ворота Алавеса (4:1) в матчі 18-го туру Ла Ліги та встановив чергове бомбардирське досягнення.

Гол Ліонеля Мессі у ворота Алавеса став 50-м для аргентинця у 2019 році, повідомляє офіційний твіттер Барселони.

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Таким чином, Мессі забив 50 і більше голів вже у дев'ятому календарному році. Це досягнення підкорилось Ліонелю у 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 та 2019 роках.

До слова, гол Мессі допоміг Барселоні розгромити Алавес (4:1) та піти на новорічну перерву лідером чемпіонату Іспанії.

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