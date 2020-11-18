"Задоволені перемогою, яка була дуже важлива після останнього матчу. З самого початку все було чудово. Ми швидко забили і створили багато моментів. Думаю, ми продовжимо в тому ж дусі і піднімемо свій рівень. Це той шлях, яким ми повинні рухатися. Поступово ми станемо сильнішими як команда.

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Кожного разу, коли я приїжджаю сюди, я стараюся з усіх сил і почуваюся готовим боротися за цю футболку", – цитує Мессі Ole.

Додамо, що після матчу з Перу Ліонель Мессі вийшов на перше місце за кількістю виграних матчів у складі національної команди. На третьому місці за кількістю перемог у збірній Аргентини Хав'єр Дзанетті – 80 зустрічей. Другим залишився Хав'єр Маскерано, який провів 147 матчів і виграв 84 з них. В активі Мессі 85 перемог.

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