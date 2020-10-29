Барселона впевнено на виїзді здолала Ювентус (2:0) в рамка другого групового етапу Ліги чемпіонів, а Ліонель Мессі відзначився черговим голом.

Ювентус – Барселона – 0:2 – відео голів та огляд перемоги опальних зірок і відчаю Морати

Для 33-річного аргентинця м'яч у ворота туринців став 70-м у кар'єрі в рамках групових етапів ЛЧ, це унікальне досягнення, яке не підкорювалось ще жодному футболісту, повідомляє офіційний сайт UEFA.

Нагадаємо, Барса востаннє завойовувала трофей Ліги чемпіонів ще у сезоні 2014/15.

Барселона розібрала Ювентус і очолила групу Динамо – нічний жах Морати з незарахованим хет-триком