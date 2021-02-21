Ліонель Мессі продовжує встановлювати все нові і нові рекорди у столиці Каталонії.

Лео з'явився у стартовому складі на поєдинок 24-го туру Прімери проти Кадіса. Це посприяло новому рекорду Барселони, повідомляє Twitter клубу.

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Аргентинець вийшов на футбольне поле 506-й раз у футболці "блаугранас" у рамках чемпіонату Іспанії. За цим показником Мессі обійшов Хаві та став одноосібним рекордсменом. В топ-5 також входять Іньєста (442), Бускетс (400) та Пуйоль (392).

До слова, Ліонель дебютував за першу команду Барселони 16 жовтня 2004 року. З цього часу він провів в іспанській першості майже 41 тисячу хвилин.

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