Один з найяскравіших моментів вчорашнього дня подарувала нападниця збірної Норвегії Каролін Грем Хансен.

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Представниця Барселони отримала м'яч на фланзі і видала 30-метровий слалом, якого не посоромився б і Ліонель Мессі. Хансен ефектно прибрала кількох суперниць (декого по два рази) і навісила точно на голову партнерці, але та незграбно запустила м'яч над воротами. Втім, це не завадило норвежкам розбити збірну Північної Ірландії з рахунком 4:1.

Caroline Graham Hansen just doing what she does



@WEURO2022 pic.twitter.com/aYg100vNy6 — DAZN Football (@DAZNFootball) July 8, 2022

Нагадаємо, цими днями Англія приймає жіноче Євро-2022. Сьогодні відбудуться чергові матчі групового етапу – о 19:00 Іспанія зійдеться з Фінляндією, а о 22:00 Німеччина зіграє проти Данії.

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