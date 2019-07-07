Мессі: Все зроблено для того, аби Бразилія перемогла на Копа Амеріка

Зірковий нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі різко розкритикував суддівство на Копа Амеріка-2019.

"Я дуже обурений, тому що я не заслуговував червоної картки. Думаю, ми провели дуже хороший матч. Ми вели в рахунку, але, на жаль, існує корупція, судді.

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Ми покидаємо турнір з почуттям, що нам не дозволили грати в фіналі, ми були готові до кращого результату. У матчах з Бразилією і Чилі ми показали свою найкращу гру, але сталося те, що сталося.

Думаю, в цьому немає сумнівів – все підготовлено для того, щоб Бразилія виграла Копа Амеріка. Сподіваюся, VAR і судді не завадять Перу, тому що ця команда може перемогти", – наводить слова Мессі CBS Sports.

Нагадаємо, збірна Аргентини перемогла Чилі у матчі за 3-е місце (2:1), а Мессі був вилучений з поля на 37-ій хвилині.

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