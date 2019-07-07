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АРГЕНТИНА - ЧИЛІ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ КОПА АМЕРІКА-2019

Мессі: Все зроблено для того, аби Бразилія перемогла на Копа Амеріка

08:49 1154 Читать на русском
Мессі: Все зроблено для того, аби Бразилія перемогла на Копа Амеріка
Ліонель Мессі / beIN SPORTS

Зірковий нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі різко розкритикував суддівство на Копа Амеріка-2019.

12’ Серхіо Агуеро
22’ Пауло Дибала
41’ Ліонель Мессі
 
Гарі Медель 41’
Артуро Відаль 59’
12’ Серхіо Агуеро
22’ Пауло Дибала
41’ Гарі Медель
41’ Ліонель Мессі
59’ Артуро Відаль

"Я дуже обурений, тому що я не заслуговував червоної картки. Думаю, ми провели дуже хороший матч. Ми вели в рахунку, але, на жаль, існує корупція, судді.

Аргентина – Чилі: Мессі вилучений з поля після брутальної штовханини з Меделем – дивне рішення арбітра

Ми покидаємо турнір з почуттям, що нам не дозволили грати в фіналі, ми були готові до кращого результату. У матчах з Бразилією і Чилі ми показали свою найкращу гру, але сталося те, що сталося.

Думаю, в цьому немає сумнівів – все підготовлено для того, щоб Бразилія виграла Копа Амеріка. Сподіваюся, VAR і судді не завадять Перу, тому що ця команда може перемогти", – наводить слова Мессі CBS Sports.

Нагадаємо, збірна Аргентини перемогла Чилі у матчі за 3-е місце (2:1), а Мессі був вилучений з поля на 37-ій хвилині.

Копа Амеріка-2019 Аргентина – Чилі: справедлива перемога "альбіселесте", нефарт "ла рохи" та скандальні рішення арбітра

blog_ava
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Світ Аргентина - Чилі Копа Амеріка Копа Амеріка-2019 Копа Амеріка-2019 Ліонель Мессі Ліонель Мессі Аргентина Аргентина Бразилія Бразилія Перу Перу
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