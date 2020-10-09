Форвард Барселони Ліонель Мессі все ще має сумніви щодо свого майбутнього у каталонському клубі.

Хоча аргентинець і залишився у Барселоні, він все ще сумнівається у правильності свого вибору. Рішення Мессі напряму залежить від майбутніх президентських виборів у каталонському клубі, які відбудуться у березні 2021 року.

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Контракт Ліонеля з "блаугранас" завершується влітку наступного року, а тому Манчестер Сіті, який і досі мріє про трансфер аргентинця, відновить переговори вже у січні, повідомляє Fichajes. Цікаво, що пункт про суму викупу Мессі у розмірі 700 млн євро вже буде недійсним, що значно ускладнить шанси нового керівництва Барселони втримати свою головну зірку.

До слова, Мессі у поточному сезоні відіграв у трьох матчах у складі Барселони, записавши до свого активу гол та 2 асисти.

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