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Мессі vs Super Mario: усі фіаско форварда у збірній Аргентини зобразили в стилі відеогри

4 липня 17:25 485
Мессі vs Super Mario: усі фіаско форварда у збірній Аргентини зобразили в стилі відеогри
Ліонель Мессі / Фото Daily Mail

Над невдачами Ліонеля Мессі у збірній Аргентини ще не скоро перестануть жартувати.

 

Мессі у складі своєї національної команди поступився Бразилії (0:2) у півфіналі Копа Амеріка-2019 і знову втратив шанс підняти трофей над головою.

Тіте: Обіграти Аргентину з Мессі – важливіше, ніж фінал проти збірної Перу

Креативні користувачі інтернету змагаються у боротьбі над найцікавішим способом покепкувати з форварда Барселони.

Мережу підриває відео, на якому Мессі зображений у вигляді головного героя гри Super Mario. Ліонель бігає рівнями, але ніяк не може перемогти своїх суперників.

Фінали ЧС та Копа Амеріка, провал у вирішальних поєдинках – 9 "проклять" Мессі у складі збірної Аргентини

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