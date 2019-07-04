Мессі vs Super Mario: усі фіаско форварда у збірній Аргентини зобразили в стилі відеогри

Над невдачами Ліонеля Мессі у збірній Аргентини ще не скоро перестануть жартувати.

Мессі у складі своєї національної команди поступився Бразилії (0:2) у півфіналі Копа Амеріка-2019 і знову втратив шанс підняти трофей над головою.

Тіте: Обіграти Аргентину з Мессі – важливіше, ніж фінал проти збірної Перу

Креативні користувачі інтернету змагаються у боротьбі над найцікавішим способом покепкувати з форварда Барселони.

Мережу підриває відео, на якому Мессі зображений у вигляді головного героя гри Super Mario. Ліонель бігає рівнями, але ніяк не може перемогти своїх суперників.

Фінали ЧС та Копа Амеріка, провал у вирішальних поєдинках – 9 "проклять" Мессі у складі збірної Аргентини