Форвард Інтер Маямі приєднався до розташування національної команди. Ліонель Мессі активно тренується з партнерами та демонструє їм свої неймовірні здібності.

Мессі знову кличуть в Саудівську Аравію – аргентинцю зроблять нову пропозицію

Аргентинець виконував вправу на точність. Мессі завдав удару по м'ячу, який рівненько покотився до позначки й зупинився точно там, де й потрібно було.

Нагадаємо, що збірна Аргентини проведе в міжнародну паузу два матчі у кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року. "Альбіселесте" зіграють 13 жовтня проти Парагваю, а через п'ять днів зустрінуться з Перу.

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