Головний тренер Барселони Рональд Куман визначився зі списком гравців, які матимуть змогу зіграти з Ювентусом у матчі Ліги чемпіонів.

Відзначимо, що Мессі опинився у складі каталонців після двох пропущених поєдинків проти Динамо та Ференцвароша. Також, вперше за тривалий час у складі команди може вийти Самуель Умтіті.

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Голкіпери: тер Штеген, Нето, Пенья.

Захисники: Дест, Араухо, Лангле, Альба, Умтіті, Хуніор Фірпо, Мінгеса.

Півзахисники: Бускетс, Аленья, П'яніч, Рікі Пуч, Коутінью, Педрі, Трінкау, Матеус Фернандес, Де Йонг.

Нападники: Грізманн, Брейтвейт, Мессі, Конрад.

Нагадаємо, що Барселона зустрінеться з Ювентусом вже сьогодні, 8 грудня, початок о 22:00. Обидві команди гарантували собі вихід до плей-офф ЛЧ, проте туринці ще претендують на перше місце у групі.

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