Мессі вперше за 3 матчі потрапив у заявку Барселони на матч ЛЧ – дуель з Роналду стала на крок ближчою
Головний тренер Барселони Рональд Куман визначився зі списком гравців, які матимуть змогу зіграти з Ювентусом у матчі Ліги чемпіонів.
Відзначимо, що Мессі опинився у складі каталонців після двох пропущених поєдинків проти Динамо та Ференцвароша. Також, вперше за тривалий час у складі команди може вийти Самуель Умтіті.
"Не розумію, чому склалася така ситуація": П'яніч поскаржився на статус резервіста в Барселоні
Голкіпери: тер Штеген, Нето, Пенья.
Захисники: Дест, Араухо, Лангле, Альба, Умтіті, Хуніор Фірпо, Мінгеса.
Півзахисники: Бускетс, Аленья, П'яніч, Рікі Пуч, Коутінью, Педрі, Трінкау, Матеус Фернандес, Де Йонг.
Нападники: Грізманн, Брейтвейт, Мессі, Конрад.
Нагадаємо, що Барселона зустрінеться з Ювентусом вже сьогодні, 8 грудня, початок о 22:00. Обидві команди гарантували собі вихід до плей-офф ЛЧ, проте туринці ще претендують на перше місце у групі.
Зустріч Мессі з Роналду, пан або пропав для Шахтаря і Динамо, трилер у "групі смерті" – інтриги та розклади на фініші ЛЧ